Соболенко шокировала Свентек, показав ей что-то в своем телефоне 31.10.2024, 20:48

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Белоруска и полька готовятся к итоговому турниру WTA.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала в Эр-Рияде свой телефон польке Иге Свентек и чем-то ее очень рассмешила, сообщает WTA.

В эти дни восемь лучших теннисисток мира собрались в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, на итоговый турнир WTA.

Накануне провели жеребьевку и распределили игроков на два квартета, из которых в полуфинал выйдут по две теннисистки. Соболенко начнет турнир матчем против китаянки Чжэн Циньвэнь 2 ноября.

А пока теннисистки тренируются, осваиваются на новом для них корте и проводят спарринги. Например, Соболенко так проверила себя во встрече с Еленой Рыбакиной.

Пересекаясь на кортах, игроки общаются друг с другом. Фотографы WTA сделали несколько занятных снимков общения Арины Соболенко со второй ракеткой мира Игой Свентек.

Арина что-то показала Иге в своем телефоне. Полька была поражена, рассмеялась и закрыло лицо рукой.

«Просто два лучших игрока в мире смеются», - так подписала снимок в соцсетях WTA.

Возможно, Соболенко показала Свентек видео, снятое днем ранее. Арину пригласили поучаствовать в одном из детских спортивных мероприятий.

Там ей предложили продемонстрировать свои футбольные навыки и попасть мячом в определенную часть футбольных ворот.

Соболенко промахнулась, попав в женщину-фотографа, снимавшую за воротами. Арина извинилась, да и фотограф была без претензий. Все посмеялись над ситуацией.

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