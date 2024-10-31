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Кремль хочет отсудить у Google сумму, превышающую размер мировой экономики

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  • 31.10.2024, 20:54
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Кремль хочет отсудить у Google сумму, превышающую размер мировой экономики

Претензии РФ к корпорации достигли цифры с 36 нулями.

Сумма претензии России к корпорации Google достигла 2 ундециллионов рублей (цифра с 36 нулями). Это подтвердил 31 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав сумму «корректной», пишет The Moscow Times.

Основание для требований является блокировка вещания российских государственных каналов, распространяющих пропаганду.

В пересчете на доллары российские суды требуют от Google $2,5 триллиона триллионов триллионов, при том что размер мировой экономики оценивается в $110 трлн, а капитализация самой американской компании — в $2 трлн.

Песков заявил, что эти требования демонстрируют суть претензий к Google. По его словам, они заставят руководство компании обратить внимание и «исправить ситуацию».

Претензии к Google в настоящее время предъявили пропагандистские телеканалы РФ.

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