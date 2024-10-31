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Европейские газохранилища почти полностью заполнены

  • 31.10.2024, 21:12
Европейские газохранилища почти полностью заполнены

Превысили уровень, необходимый для прохождения зимы.

Газовые хранилища Европейского Союза заполнены на 95%, что превышает установленный государствами-членами целевой показатель. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи в четверг, 31 октября.

«Это дает нам возможность сохранить стабильные поставки и цены будущей зимой, а также продлить отказ от импорта российского ископаемого топлива», – прокомментировала эти данные еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что по состоянию на 29 октября заполненность европейских газохранилищ составила 95,22%. В них находится свыше 100 млрд кубометров газа, что покрывает приблизительно треть от годовых потребностей ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза договорились, что каждый год к 1 ноября хранилища газа в странах-членах ЕС должны быть заполнены на 90 процентов.

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