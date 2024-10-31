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Telegram получил крупное обновление

  • 31.10.2024, 21:20
Telegram получил крупное обновление

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В Telegram вышло глобальное обновление. Теперь можно прикреплять фото и видео к уже отправленным сообщениям и не только. Вместе с тем основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-аккаунте прокомментировал обновление и рассказал, что мессенджер «сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой».

Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео

При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах, приложение будет автоматически выбирать оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество — низкое, среднее или высокое.

Упростили переход в режим «Картинка в картинке» на iOS. Для одновременного просмотра видео и чатов достаточно потянуть открытое видео вверх.

Владельцы каналов теперь могут публиковать видео более высокого качества. Telegram сохранит его в нескольких вариантах сжатия.

Новые настройки качества видео в данный момент доступны для каналов с несколькими тысячами подписчиков.

Регулировка скорости воспроизведения

Пользователи теперь могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов. Чтобы ускорить воспроизведение видео в 1,5 раза, нужно коснуться правой части экрана и удерживать палец. Если провести пальцем вправо, скорость можно увеличить до 2,5 раз.

Если в этот момент отпустить экран, то видео вернется к обычной скорости.

На Android можно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы перемотать его на 10 секунд назад или вперед.

Добавление фото к отправленным сообщениям

Если пользователь забыл прикрепить фото, видео или файл перед отправкой, он может добавить их при редактировании сообщения.

Также можно заменить медиа в сообщении на другое фото или видео при редактировании.

Кроме того, в меню сообщения теперь можно увидеть время, когда оно было отредактировано.

Обновление хэштегов

Владельцы групп и каналов смогут использовать новый формат #хештег@имяпользователя. При нажатии на такой хештег отображаются публикации и истории только из того же чата.

Если ввести хештег при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, позволяющее добавить к хештегу @имя чата в одно касание.

Теперь также можно узнать точное количество реакций или Telegram Stars, которое пользователи оставили под сообщением. Для этого следует нажать и удерживать счетчик с нужной реакцией.

«До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения. В результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее!» - написал Павел Дуров в своем Telegram-аккаунте.

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