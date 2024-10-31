Экс-игрок НХЛ вернулся в родной клуб, чтобы помочь ему в трудные времена 31.10.2024, 21:57

Роман Граборенко

Белорусский хоккеист «Нью-Джерси» Роман Граборенко перешел в «Могилев».

Белорусский хоккеист «Нью-Джерси» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Роман Граборенко официально перешел в «Могилев», передает «Точка».

Этот клуб станет для игрока уже вторым в чемпионате Беларуси. Ранее у него не получилось закрепиться в чемпионской команде жлобинского «Металлурга».

При этом в сезоне-2023/24 Граборенко не появлялся на льду вовсе. Сейчас у него пока лишь два матча и одна голевая передача.

Так, 32-летний защитник выбрал Могилев отнюдь не случайно, ведь это его малая родина. Именно там он делал первые шаги в хоккее, пока в 11-летнем возрасте не отправился в Москву.

В столице России Граборенко прошел детско-юношеские школы ЦСКА, «Спартака» и «Белых медведей», а затем смог себя зарекомендовать и за океаном. В 16 лет он переехал в США, начинал, как и многие другие, с молодежных и юниорских лиг.

Взлетом стал сезон-2012/13, когда он перешел во вторую по значимости заокеанскую лигу – АХЛ. В составе «Олбани Девилз» провел 34 матча и набрал 5 очков (1+4) по системе «гол + пас».

Второй сезон оказался гораздо лучше, где за 48 игр был уже 21 (6+15) балл. В случае Граборенко оказалось, что бог любит троицу – именно на третий сезон его вызвали в основной состав «Нью-Джерси» в НХЛ.

Это случилось 10 апреля 2015 года в поединке против «Тампы». Матч завершился поражением со счетом 3:4. Граборенко провел 16 смен: 8 пришлось на 1-й период, 4 – на 2-й и 3-й. Всего хоккеист пробыл на льду 11 минут 55 секунд игрового времени.

После этого матча Роман вернулся в фарм-клуб «Олбани Девилз» и больше не возвращался в лучшую лигу мира. С ним решили не продлевать контракт. Белорус в 2016 году вернулся в Европу.

Далее в его карьере были выступления в КХЛ за минское «Динамо», «Нефтехимик», «Куньлунь». Еще Роман поиграл в чемпионатах Чехии, Казахстана и Польши.

Граборенко также провел 71 матч в майке национальной сборной Беларуси и отметился в ее составе 22 (9+13) результативными баллами.

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