Оппозиция Грузии анонсировала митинг 4 ноября

Оппозиция Грузии анонсировала митинг 4 ноября1
- 31.10.2024, 22:05
Оппозиционеры готовят план действий.
Три оппозиционных партии Грузии намерены провести 4 ноября в Тбилиси акции протеста в связи с несогласием с официальными итогами выборов, сообщает On.ge со ссылкой на заявление лидера одной из оппозиционных партий «Сильная Грузия» Анны Долидзе. По ее словам, митинг должен состояться на проспекте Руставели в 19:00 по местному времени (18:00 по Минску).
«Я подробно расскажу вам о плане действий, как дома или на улице, в соответствии с законом, мирно, но организованно и эффективно будет продолжаться наш протест», — заявила она во время брифинга.
По словам Долидзе, члены оппозиции представят подробный план о том, как три оппозиционных объединения намерены добиться делегитимизации парламентских выборов 2024 года.