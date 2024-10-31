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Оппозиция Грузии анонсировала митинг 4 ноября

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  • 31.10.2024, 22:05
Оппозиция Грузии анонсировала митинг 4 ноября

Оппозиционеры готовят план действий.

Три оппозиционных партии Грузии намерены провести 4 ноября в Тбилиси акции протеста в связи с несогласием с официальными итогами выборов, сообщает On.ge со ссылкой на заявление лидера одной из оппозиционных партий «Сильная Грузия» Анны Долидзе. По ее словам, митинг должен состояться на проспекте Руставели в 19:00 по местному времени (18:00 по Минску).

«Я подробно расскажу вам о плане действий, как дома или на улице, в соответствии с законом, мирно, но организованно и эффективно будет продолжаться наш протест», — заявила она во время брифинга.

По словам Долидзе, члены оппозиции представят подробный план о том, как три оппозиционных объединения намерены добиться делегитимизации парламентских выборов 2024 года.

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