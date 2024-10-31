В минском ресторане готовят необычные десерты 31.10.2024, 22:09

Они похожи на овощи с бабушкиного огорода.

В меню ресторана «Имена» включили блюдо с необычной подачей «Наш огород», которое напоминает уменьшенную копию бабушкиных грядок. В зависимости от того, что вы закажете, в нем могут быть тыква, томат или картошка. «Все съедобное. Кроме коробки», — кратко прокомментировал десерт блогер koko.by.

В ресторане «Имена» журналисту Onlíner рассказали, что подобные десерты никогда прежде в заведении не готовили и ввели в меню примерно неделю назад. Вкратце расскажем о каждом.

«Томат». Хрустящий слой с миндальным пралине, мусс с молочным шоколадом и апельсиновым ликером. Середина — клубничный гель с бальзамическим уксусом и кусочками клубники.

«Тыква». Пропитанный сиропом «Маракуйя» бисквит, мусс с халвой и мандариновым пюре. Внутри — гель с мандарином и кусочками апельсина.

«Картошка». Шоколадный бисквит с ганашем. В середине находится шоколадный заварной крем и кусочки фундука с миндальным пралине. Все сладости покрыты глазурью с шоколадом и какао-маслом.

Подаются десерты в емкости с шоколадной крошкой, имитирующей землю. Каждая сладость из троицы стоит 20 рублей. Ваш «огородик» может состоять как из одного, так и из трех вкусняшек. В «Именах» рассказали, что полноценный набор сладостей чаще берет компания. В одиночку, если ты, конечно, не сладкоежка, разобраться с ними будет непросто.

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