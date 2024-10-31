Блинкен: В Курской области находится около 8 тысяч солдат КНДР 1 31.10.2024, 22:15

Энтони Блинкен

Они могут принять участие в боевых действиях в ближайшие дни.

США фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат. Они могут принять участие в боевых действиях в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что, согласно оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных.

«По последним данным, до 8 тысяч из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», - уточнил Блинкен.

По его словам, россияне обучают солдат КНДР на артиллерии, дронах, готовят их к базовым пехотным операциям, в том числе выкапыванию окопов. Это свидетельствует о том, что северокорейцев планируют использовать в операциях на фронте.

«Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями», - обратил внимание глава Госдепа США.

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