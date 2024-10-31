закрыть
31 октября 2024, четверг, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах

  • 31.10.2024, 22:29
  • 1,346
Латвия начнет конфисковывать авто на белорусских номерах

С 1 ноября.

Латвия может конфисковывать автомобили с белорусскими номерами с 1 ноября, сообщили в Государственном таможенном комитете.

В ГТК напомнили, что в сентябре Сеймом Латвии была принята в окончательном чтении поправка в закон о дорожном движении, обязывающая владельцев авто, зарегистрированных в Беларуси до 31 октября транспортные средства или вывезти из страны, или перерегистрировать. В противном случае предусмотрена конфискация машин.

Генконсульство Беларуси в Даугавпилсе со ссылкой на МИД Латвии сообщил в ГТК, что с 31 октября по территории сопредельного государства запрещается передвижение зарегистрированных в Беларуси транспортных средств (коду ТНВЭД 8703) - автомобилей, предназначенных для перевозки людей вместимостью менее 10 человек.

Данный запрет не будет распространяться на автобусы, которые осуществляют регулярные международные перевозки между Беларусью и Латвией (кроме случаев, когда эти ТС соответствуют позиции 8703).

И вместе с этим возможно участие в дорожном движении в Латвии белорусских авто, принадлежащих дипломатическим и консульским представительствам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип