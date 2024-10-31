Белорусский режиссер Андрей Гнёт — на свободе 31.10.2024, 22:54

Андрей Гнёт

Он покинул Сербию.

Белорусский режиссер и сооснователь Свободного объединения спортсменов Андрей Гнёт — на свободе, его эвакуировали из Сербии. Об этом сообщила в Instagram его адвокат Анна Матиевская.

«Боже, как я рада. Андрей на свободе! Этим моментом мы жили последние полгода, весь стресс, ночные разговоры, планы а/б/в и т.д. Плачу от радости», — написала она.

Тем временем другой адвокат Гнёта, Мария Колесова-Гудилина, рассказала, что «сегодня, после 1 года отчаянной борьбы — 7 месяцев 6 дней в тюрьме и 5 месяцев под домашним арестом — белорусский журналист, режиссер и политический активист Андрей Гнёт был эвакуирован из Сербии в ЕС».

Режиссер в свою очередь поблагодарил всех причастных к его освобождению.

Он отметил, что ему «есть что рассказать», но попросил дать ему немного времени, чтобы привыкнуть к свободе и безопасности, которых у него так долго не было.

«В ближайшие дни я приглашу всех на пресс-конференцию. Я вас очень люблю! Мы победили! Жыве Беларусь!» — добавил режиссер.

Напомним, 41-летний Андрей Гнёт — режиссер телерекламы и музыкальных клипов, журналист. Занимался производством видеопродукции для объединения SOS.by. Работал с известными брендами, среди которых МТС, Mark Formelle, «Бульбашъ», «Оливария», «Спартак», «Беллакт», World of Tanks.

Мужчина был задержан 30 октября 2023 года пограничной службой Сербии после прилета в Белград, после чего передан полиции. Причина задержания — нахождение в международном розыске по запросу белорусского бюро Интерпола от 21 сентября 2023 года. Ведомство просило экстрадировать Гнёта в Беларусь для уголовного преследования.

Сначала режиссера было решено выдать Беларуси, но 12 марта Апелляционный суд в Белграде отменил это постановление. После этого дело пересматривалось еще несколько раз, Гнёта перевели под домашний арест. В итоге 13 июня стало известно, что суд в Сербии снова принял решение об экстрадиции.

А в августе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Гнёту в защите от экстрадиции. Ему грозила быстрая высылка в Беларусь.

В конце августа знаменитые мировые актеры и режиссеры в открытом письме призывали не допустить экстрадиции в Беларусь Гнёта.

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