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США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине

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  • 31.10.2024, 23:01
США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине

Об этом сообщил глава Пентагона.

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.

Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.

По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.

«Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни», - добавил глава Пентагона.

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