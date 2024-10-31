США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине

США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине1
- 31.10.2024, 23:01
Об этом сообщил глава Пентагона.
США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.
Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.
По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.
«Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни», - добавил глава Пентагона.