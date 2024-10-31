«Реал» планирует приобрести обладателя «Золотого мяча» Родри 31.10.2024, 23:06

Как отреагирует Винисиус?

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения футболиста «Манчестер Сити» Родри, который недавно получил Золотой мяч как лучший футболист года, сообщает Relevo.

По информации источника, «Реал» может оформить трансфер испанца летом 2025 года.

Убеждает Родри перейти в «Реал» защитник «сливочных» Дани Карвахаль, который является его партнером по сборной Испании.

Также в этом трансфере заинтересовано руководство и тренерский штаб мадридского клуба.

Кроме этого, «Реал» рассматривает продажу полузащитника Орельен Чуамени, что увеличивает шансы на переход Родри.

Следует отметить, что нынешняя церемония Золотого мяча запомнилась громким скандалом, главными фигурантами которого стали Родри и игрок «Реала» Винисиус Жуниор.

Бразилец долгое время считался фаворитом в борьбе за приз, но в последний момент стало известно, что награду получит Родри.

После этого Реал всей командой решил проигнорировать церемонию вручения «Золотого мяча».

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