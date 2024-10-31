Один из богатейших американцев рассказал, за кого проголосовал 3 31.10.2024, 23:38

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Майкл Блумберг

Фото: bloomberg.com

Владелец Bloomberg также объяснил свой выбор, написав колонку.

Один из богатейших людей США, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг (13-е место в глобальном рейтинге Forbes c состоянием $104,7 млрд), сообщил, что досрочно проголосовал за Камалу Харрис, и призвал американцев сделать то же самое. Колонку бизнесмена опубликовало агентство Bloomberg.

Блумберг сказал, что не во всем согласен с Харрис, и напомнил, что у него за спиной история поддержки как республиканцев (бизнесмен более десяти лет был мэром Нью-Йорка и изначально победил, выдвигаясь от Республиканской партии), так и демократов.

Поддержку Харрис Блумберг выразил на фоне решений нескольких крупных американских газет публично не агитировать за одного из кандидатов. Он упомянул ряд направлений политики, объяснив, почему, по его мнению, Харрис лучше Трампа:

Аборты: Харрис поддерживает репродуктивные права и будет работать над их закреплением в законе. Трамп не будет этого делать.

Иммиграция: «Харрис <...> признает, что нам нужна всеобъемлющая реформа, которая обеспечит безопасность границы и облегчит людям въезд сюда на законных основаниях. План Трампа депортировать миллионы людей, которые живут и работают в США, — верный путь к экономической катастрофе».

Медицина: Харрис уважает науку и медицину, в том числе вакцинацию, которая спасает жизни, Трамп пообещал передать здравоохранение в ведение «антиваксера» Роберта Кеннеди-младшего, что может иметь смертельные последствия для американцев всех возрастов, включая детей.

Безопасность: Харрис известна как прокурор, сторонница жесткой борьбы с преступностью и сотрудничества с полицией. Трамп, когда его сторонники 6 января 2021 года штурмовали Капитолий, называл их воинами, «сидел сложа руки» и продолжает защищать тех, кто нападал на полицию.

«Безрассудный подход, с которым [Трамп] управлял страной, находясь в Овальном кабинете, — потакание иностранным тиранам, ослабление наших альянсов, подрыв разведывательных служб, неспособность создать коалиции в конгрессе и увольнение людей, которые осмеливались противостоять ему, — демонстрирует его некомпетентность как руководителя», — заявляет Блумберг.

«Я не очень хорошо знаю Харрис — мы общались всего пару раз, — но я был впечатлен тем, как она руководит своей кампанией: обращается к независимым и республиканцам и сплачивает избирателей всех партий, предлагая позитивное видение страны. Она полна решимости вести нашу нацию вперед и понимает, что единственный способ добиться этого — снова объединить людей», — сказал бизнесмен.

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