Reuters: Украина создает десятки систем ИИ, чтобы помочь своим дронам поражать цели 1 31.10.2024, 23:54

FPV-беспилотники с искусственным интеллектом смогут достичь уровня поражения около 80%.

Украина использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта для своих беспилотников, чтобы они могли достигать целей на поле боя без участия пилотов. Об этом 31 октября пишет Reuters.

Системы с искусственным интеллектом позволяют недорогим беспилотникам со взрывчаткой обнаруживать цели и приближаться к ним в районах, защищенных средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в публикации. Так, в июле один из украинских чиновников рассказывал Reuters, что процент поражения целей у большинства FPV-беспилотников упал до 30–50%, а у новых пилотов может достигать 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала. При этом он предсказал, что FPV-беспилотники с искусственным интеллектом смогут достичь уровня поражения около 80%.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, cейчас на рынке представлено несколько десятков решений от украинских производителей. Эти системы закупаются и поставляются в Вооруженные силы и другие формирования обороны. По ее словам, в настоящее время они целенаправленно используются в ходе спецопераций.

Автоматизированные системы беспилотных летательных аппаратов пользуются большим спросом у солдат, которые ищут способы противодействия быстро растущему использованию средств радиоэлектронной борьбы на поле боя. РЭБ создает помехи, которые нарушают связь между дронами и их пилотами. Эти системы, которые когда-то использовались только для защиты наиболее ценного оборудования, стали обычным явлением в окопах и на военных транспортных средствах, пишет Reuters.

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