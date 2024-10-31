закрыть
1 ноября 2024, пятница, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Украина создает десятки систем ИИ, чтобы помочь своим дронам поражать цели

1
  • 31.10.2024, 23:54
Reuters: Украина создает десятки систем ИИ, чтобы помочь своим дронам поражать цели

FPV-беспилотники с искусственным интеллектом смогут достичь уровня поражения около 80%.

Украина использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта для своих беспилотников, чтобы они могли достигать целей на поле боя без участия пилотов. Об этом 31 октября пишет Reuters.

Системы с искусственным интеллектом позволяют недорогим беспилотникам со взрывчаткой обнаруживать цели и приближаться к ним в районах, защищенных средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в публикации. Так, в июле один из украинских чиновников рассказывал Reuters, что процент поражения целей у большинства FPV-беспилотников упал до 30–50%, а у новых пилотов может достигать 10%, и что основной проблемой является глушение сигнала. При этом он предсказал, что FPV-беспилотники с искусственным интеллектом смогут достичь уровня поражения около 80%.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, cейчас на рынке представлено несколько десятков решений от украинских производителей. Эти системы закупаются и поставляются в Вооруженные силы и другие формирования обороны. По ее словам, в настоящее время они целенаправленно используются в ходе спецопераций.

Автоматизированные системы беспилотных летательных аппаратов пользуются большим спросом у солдат, которые ищут способы противодействия быстро растущему использованию средств радиоэлектронной борьбы на поле боя. РЭБ создает помехи, которые нарушают связь между дронами и их пилотами. Эти системы, которые когда-то использовались только для защиты наиболее ценного оборудования, стали обычным явлением в окопах и на военных транспортных средствах, пишет Reuters.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип