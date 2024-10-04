В Стародорожском районе три пенсионерки провели целую ночь в лесу
- 4.10.2024, 1:32
Они пошли собирать клюкву и заблудились.
Три пенсионерки из Стародорожского района пошли собирать клюкву и заблудились. Они провели в лесу всю ночь, сообщает пресс-служба МЧС.
Женщины 67, 79 и 85 лет заблудились в болотистом лесном массиве в среду, 2 октября, недалеко от деревни Разъезд Фаличи. Они позвонили спасателям в 20:00, а нашли их только в 9:40 следующим утром.
Медицинская помощь женщинам не понадобилась.
«Стемнело. Мы сели и сидели, а что делать? Потом пошли на звук поезда. Такого леса мы еще не видели», — рассказала одна из женщин.