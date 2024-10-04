закрыть
4 октября 2024, пятница, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Стародорожском районе три пенсионерки провели целую ночь в лесу

  • 4.10.2024, 1:32
В Стародорожском районе три пенсионерки провели целую ночь в лесу

Они пошли собирать клюкву и заблудились.

Три пенсионерки из Стародорожского района пошли собирать клюкву и заблудились. Они провели в лесу всю ночь, сообщает пресс-служба МЧС.

Женщины 67, 79 и 85 лет заблудились в болотистом лесном массиве в среду, 2 октября, недалеко от деревни Разъезд Фаличи. Они позвонили спасателям в 20:00, а нашли их только в 9:40 следующим утром.

Медицинская помощь женщинам не понадобилась.

«Стемнело. Мы сели и сидели, а что делать? Потом пошли на звук поезда. Такого леса мы еще не видели», — рассказала одна из женщин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип