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Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту

  • 4.10.2024, 7:36
  • 2,070
Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту

Целью атаки была ликвидация преемника главаря «Хезболлы».

Поздно вечером 3 октября Израиль нанес новый удар по столице Ливана — Бейруту. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

«Израиль нанес целенаправленный удар в Бейруте в среду вечером по местному времени по председателю исполнительного комитета «Хезболлы» Хашиму Сафиддину», — говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, удар был нанесен по пригороду к югу от Бейрута, где расположены многие объекты «Хезболлы».

По сообщениям ливанской прессы, израильский удар был гораздо мощнее, чем удар 27 сентября, в результате которого был убит Хасан Насралла.

Количество жертв пока не известно.

ЦАХАЛ пока не прокомментировал этот удар.

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