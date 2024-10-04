Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту
- 4.10.2024, 7:36
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Целью атаки была ликвидация преемника главаря «Хезболлы».
Поздно вечером 3 октября Израиль нанес новый удар по столице Ливана — Бейруту. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.
«Израиль нанес целенаправленный удар в Бейруте в среду вечером по местному времени по председателю исполнительного комитета «Хезболлы» Хашиму Сафиддину», — говорится в сообщении.
Как отметили журналисты, удар был нанесен по пригороду к югу от Бейрута, где расположены многие объекты «Хезболлы».
По сообщениям ливанской прессы, израильский удар был гораздо мощнее, чем удар 27 сентября, в результате которого был убит Хасан Насралла.
Количество жертв пока не известно.
ЦАХАЛ пока не прокомментировал этот удар.