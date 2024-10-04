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В РФ показали бегущих российских солдат после удара по Курчатову

  • 4.10.2024, 7:44
  • 2,122
В РФ показали бегущих российских солдат после удара по Курчатову

Украинские военные поразили склад с боеприпасами в Курской области.

В четверг, 3 октября, в районе города Курчатов в Курской области раздались взрывы, после чего некоторые пропагандистские роспаблики начали публиковать информацию о «пожаре в 5 км от Курской АЭС».

Более того, утверждалось, что ВСУ применили «французскую авиабомбу», сообщает «Диалог.UA».

В свою очередь, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о «подавлении средствами ПВО беспилотника самолетного типа». По его словам, обломки дрона якобы упали на хозяйственную постройку, не имеющую отношения к АЭС.

Однако позже советник курского губернатора Роман Алехин прямым текстом дал понять, что его шеф врет.

На Курскую АЭС действительно ничего не падало, но и никакого «падения обломков на хозяйственную постройку» также не было. Из заявления Алехина становится понятно, что Силы обороны Украины успешно поразили склад с боеприпасами российской армии.

«По Курчатову, судя по информации, противник попал, куда и целился. Все же видели взрыв и вторичную детонацию», - написал он в своем Telegram-канале.

Слова Алехина о попадании по складу с боеприпасами подтверждают видео, снятые местными жителями.

На одном из видеороликов отчетливо слышны звуки детонации на месте прилетов. Кроме того, голос за кадром говорит о «бегущих военных», это также указывает на то, что поражен военный объект.

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