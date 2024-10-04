Первый подтвержденный случай: на Донбассе ВСУ сожгли танк РФ с помощью Dragon
- 4.10.2024, 7:55
Это новое слово в войне.
Еще в сентябре ВСУ впервые стали применять на поле боя беспилотники, в баках которых находится термическая смесь, горящая при температуре свыше 2700 градусов. Спустя пару недель ВС РФ также продемонстрировали свои дроны-драконы в боях за Угледар.
До недавнего времени такие беспилотники использовали против бункеров, траншей и окопов, где была живая сила противника.
Однако недавно такой дрон был использован против российской бронетехники, информирует ресурс Forbes.
Вчера, 3 октября, бойцы 30-й ОМБр, удерживающие линию фронта в районе Миньковки, заметили на поле боя одинокий вражеский танк из бригады «Север-V».
Вначале ВСУ нанесли удар по бронемашине противотанковой ракетой, а затем вылетел дрон-дракон, который и распылил термит. Танк начал гореть.
Soldiers of the 30th Separate Mechanized Brigade shot down a Russian tank and then burned it with a drone containing a thermite mixture, probably the first documented case of a dragon drone striking Russian armored vehicles. pic.twitter.com/PmBrgHt8N7— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 3, 2024
«Вероятно, это первый задокументированный случай поражения дроном-драконом российской бронетехники», — прокомментировал эстонский аналитик WarTranslated.
Эксперты заявили, что на танке начнет гореть резина на гусеницах и опорных катках. Также может сгореть или выйти из строя сам двигатель.
Еще могут воспламениться боеприпасы. Однако эффект будет намного больше, если на танке будет сверху ехать еще и пехота.
Использовать дроны-драконы против танков можно только в том случае, если он не движется. В противном случае сложно будет распылить термит во время движения.