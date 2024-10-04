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Первый подтвержденный случай: на Донбассе ВСУ сожгли танк РФ с помощью Dragon

  • 4.10.2024, 7:55
Первый подтвержденный случай: на Донбассе ВСУ сожгли танк РФ с помощью Dragon

Это новое слово в войне.

Еще в сентябре ВСУ впервые стали применять на поле боя беспилотники, в баках которых находится термическая смесь, горящая при температуре свыше 2700 градусов. Спустя пару недель ВС РФ также продемонстрировали свои дроны-драконы в боях за Угледар.

До недавнего времени такие беспилотники использовали против бункеров, траншей и окопов, где была живая сила противника.

Однако недавно такой дрон был использован против российской бронетехники, информирует ресурс Forbes.

Вчера, 3 октября, бойцы 30-й ОМБр, удерживающие линию фронта в районе Миньковки, заметили на поле боя одинокий вражеский танк из бригады «Север-V».

Вначале ВСУ нанесли удар по бронемашине противотанковой ракетой, а затем вылетел дрон-дракон, который и распылил термит. Танк начал гореть.

«Вероятно, это первый задокументированный случай поражения дроном-драконом российской бронетехники», — прокомментировал эстонский аналитик WarTranslated.

Эксперты заявили, что на танке начнет гореть резина на гусеницах и опорных катках. Также может сгореть или выйти из строя сам двигатель.

Еще могут воспламениться боеприпасы. Однако эффект будет намного больше, если на танке будет сверху ехать еще и пехота.

Использовать дроны-драконы против танков можно только в том случае, если он не движется. В противном случае сложно будет распылить термит во время движения.

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