В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу РФ

В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу РФ2
- 4.10.2024, 8:06
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Пожар на объекте впечатлил местных жителей.
В ночь с 3 на 4 октября беспилотники атаковали нефтебазу в поселке городского типа Анна Воронежской области России, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пишет «Фокус».
«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны», — написал Гусев.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате падения беспилотника нет, а на месте уже работают пожарные расчеты.
В 22:18 Гусев предупреждал жителей Воронежской области о том, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
В то же время российское издание Astra обнародовало видео самого пожара.
«Атака осуществлена на нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт» в поселке городского типа Анна, утверждают очевидцы», — отметили журналисты.
В украинском Генштабе пока не комментировали информацию об атаке на нефтебазу в Воронежской области.