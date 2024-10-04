В «Альфа-Банке» рассказали, что будет с картами клиентов после введения британских санкций 1 4.10.2024, 8:53

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Белорусы волнуются.

Введенные Великобританией санкции не должны оказать заметного влияния на работу карт и сервисов белорусского «Альфа-Банка», сообщили в пресс-службе организации.

В «Альфа-Банке» заявили, что «видят волнения» клиентов на фоне новостей о санкциях, которые ввела Великобритания.

«Наши карты и сервисы продолжают работать в стандартном режиме. Прямо сейчас мы юридически разбираемся в документе санкций: по предварительной оценке, они не окажут заметного влияния на нашу работу», — сообщили в организации.

Там пообещали держать клиентов в курсе и оперативно делиться новостями об изменениях.

Напомним, накануне правительство Великобритании обновило санкционный список по Беларуси. Согласно уведомлению Минфина страны, в него попал белорусский ЗАО «Альфа-Банк».

Как сказано в обосновании, санкции в отношении «Альфа-Банка» введены из-за того, что он «участвует или участвовал в получении выгоды или поддержке правительства Беларуси, осуществляя бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства Беларуси, а именно — в белорусском секторе финансовых услуг».

«Альфа-Банк» внесен в список в целях заморозки активов.

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