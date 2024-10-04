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В ряде районов Минска может снова ухудшиться качество воды

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  • 4.10.2024, 9:06
В ряде районов Минска может снова ухудшиться качество воды

Жителей столицы предупредили.

Минскводоканал предупредил о временном ухудшении качества воды в некоторых районах столицы, передает «Наша Нiва».

Плановые работы на внешних сетях водоснабжения будут проводить 6-7 октября.

С 23:00 6 октября до 6:00 7 октября будет отсутствовать холодное водоснабжение на пр. Рокоссовского, 113/3, 127а, 129, 151, 151/2; ул. Мержинского, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11.

Возможно ухудшение качества водоснабжения (пр. Рокоссовского — ул. Плеханова — Малинина, ул. Мержинского — Калинина — пер. Инструментальный — ул. Толбухина) в указанный период и последующие двое суток.

В разный промежуток времени 7 октября будет отсутствовать холодная вода на ул. Кунцевщина, 7; ул. Червякова, 3; ул. Одесской, 8; ул. М. Лынькова, 105.

Возможно ухудшение качества водоснабжения на ул. Кунцевщина, 11, 9, 7; ул. Одесской, 6, 8, и уже названых адресах.

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