Аналитики: В ближайшее время Путину будет сложно 4.10.2024, 9:20

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У Кремля нет «лишних» 20 бригад.

Чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, МО РФ необходимо от 15 до 20 бригад. Речь идет о 50 тысячах военнослужащих, которых у Кремля на данный момент просто нет и негде взять резерв. А бои на Курщине продолжаются с 6 августа 2024 года.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки.

В МО РФ заявили, что 3 октября украинские силы пытались прорвать оборону ВС РФ в районе Нового Пути.

Российские военкоры пишут о том, что армии Путина удалось восстановить свои позиции в районе Веселого, а бои за населенный пункт все еще продолжаются. На этом участке враг задействовал 83-ю десантную бригаду.

Продолжаются бои и на главном выступе ВСУ на Курщине. Однако они пока не привели к изменению линии фронта.

Накануне журналисты «Суспильного» опубликовали репортаж о солдатах-срочниках, которые воюют против ВСУ на Курщине.

Со слов российского адвоката Регины Ившиной, в правоохранительные органы поступили жалобы от матерей солдат из 10 различных воинских частей РФ. По ее данным, на Курщине может быть до тысячи призывников.

Журналисты из ВВС писали, что солдаты-срочники находятся в 488-м и 245-м мотополку Московского военного округа.

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