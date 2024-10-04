В Кремле призвали массово заменять россиян роботами 2 4.10.2024, 9:47

Из-за нехватки рабочих рук.

Проблему нехватки рабочих рук в России можно решить за счет внедрения на предприятия роботов, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. «Роботизация — это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», — сказал он в ходе выступления на форуме «Иннополис», передает ТАСС.

Орешкин отметил, что «процесс уже идет». «Часто бываем на новых предприятиях. Уже ячейки, целые линии роботизированы», — сообщил он.

С точки зрения кремлевского чиновника, помимо промышленного производства роботов можно внедрять для обеспечения таких процессов, как логистика, хранение и сортировка. По его мнению, эти функции требуют очень большого объема человеческого труда, «который будет становиться все дороже и дороже».

Орешкин добавил, что при активном росте зарплат, который, по его словам, не остановится, автоматизация будет становиться все выгоднее с каждой итерацией. Он также обратил внимание, что в России действует «большой пакет поддержки», в том числе налоговые льготы, для производителей роботов и тех, кто их внедряет.

В июне глава РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Россия за «короткий срок» вошла в топ-25 стран мира по использованию роботов, что означает установку более 100 тыс. таких машин. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал роботизацию и развитие искусственного интеллекта одними из главных факторов долгосрочного роста российской экономики.

Сейчас в российской промышленности на 10 тыс. работников приходится около 19 роботов. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что для достижения целевых показателей до 2030 года необходимо внедрить в производство около 85 тыс. машин.

Министр обозначил три ключевые проблемы, мешающие данному процессу. Это консервативный подход руководителей предприятий, которые предпочитают нанимать людей, недостаточный опыт компаний-интеграторов и логистические сложности, в том числе связанные с необходимостью полной локализации производства роботов в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com