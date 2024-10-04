Эксперты выбрали лучшие смартфоны в пяти ценовых категориях 4.10.2024, 9:45

Топ за свои деньги.

Разработчики теста AnTuTu, который в последние годы служит «мерилом» производительности смартфонов, опубликовали рейтинги Android-девайсов по соотношению цены и производительности по состоянию на сентябрь 2024 года.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 999 юаней (до 140 долларов), до 1999 юаней (280 долларов), до 2999 юаней (420 долларов), до 3999 юаней (~560 долларов) и 3999 юаней и выше. Для опроса учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в тесте AnTuTu.

В самой дешевой категории, до 999 юаней, лидерами оказались ZTE Voyage (Yuanhang), Wiko Hi Enjoy 60s и iQOO Z9x.

Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются по цене от 143 до 280 долларов. Десятку возглавил Redmi Turbo 3. Сразу за ним – Realme GT Neo 6. На третьем месте оказался бывший лидер Redmi K70E.

В среднебюджетной категории на первом месте стоит новенький iQOO Z9 Turbo+, который по начинке уделывает многие более именитые флагманы. Бывший лидер, Redmi K70 Extreme Edition, опустился на второе место. Третье место за iQOO Neo 9.

В рейтинге субфлагманов лидирует OnePlus Ace 3 Pro. Он является первым в мире неигровым смартфоном с аккумулятором 5500 мАч. На втором месте – Realme GT5 Pro. Далее – iQOO Neo9 Pro.

Подборку флагманов (цена выше 560 долларов) возглавляет линейка Red Magic. Первое и второе места занимают Red Magic 9 Pro и Red Magic 9S Pro, а третье место досталось Red Magic 9 Pro+.

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