Психологи назвали ключевой фактор счастья у молодых людей 1 4.10.2024, 10:41

По уровню счастья респондентов удалось разделить на пять групп.

Уровень счастья определяется рядом факторов, многие из которых специфичны для конкретной социальной группы. Например, одно из недавних исследований показало, что мужчины чувствуют себя счастливее, если их жена работает, а не занимается исключительно домашними делами. Согласно другой научной работе, беднейшие общества планеты счастливее самых счастливых развитых стран, пишет Naked Science.

Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) вместе с несколькими независимыми исследователями изучили, от каких факторов зависит счастье молодых людей. При этом, поскольку процент тех, у кого нет постоянного романтического партнера, среди молодежи достаточно велик, в работе рассматривали только одиноких людей без сравнения с состоящими в браке или длительных отношениях. Соответствующая научная статья появилась в журнале PLOS One.

В исследовании участвовали 1073 американца от 18 до 24 лет. Они прошли опрос, который оценивал общий уровень счастья, а также пять аспектов, влияющих на него: удовлетворенность отношениями с семьей, удовлетворенность дружбой, самооценка, невротизм и экстраверсию.

По уровню счастья респондентов удалось разделить на пять групп. Каждый из этих профилей характеризовался собственной комбинацией оценок по предложенным критериям и соответствовал отдельному уровню счастья. Например, у людей из первого профиля по всем критериям были высокие показатели, а у представителей пятой группы — наоборот, низкие.

Зачастую меньшее количество баллов по одним критериям компенсировалось более высокими оценками по другим, а удовлетворенность дружбой оказалась наиболее тесно связана с общим уровнем счастья. Исследователи предположили, что молодые одинокие люди могут осознанно создавать долгосрочные крепкие дружеские связи и получать от этого выгоду.

«Одинокие люди, которые были довольны своей дружбой, как правило, были довольны и жизнью в целом, в то время как недовольные дружбой чувствовали себя менее счастливыми. Короче говоря, качество дружеских отношений — ключевой фактор вашего благополучия, особенно если вы одиноки», — пояснили авторы статьи.

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