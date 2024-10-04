Forbes: «Непобедимые» танки Путина «Т-90» оказались не такими грозными
- 4.10.2024, 10:53
- 1,374
Даже трехэтажная броня не уберегает их от ударов беспилотников ВСУ.
Со слов Путина, танки «Т-90М» самые лучшие в мире, однако даже они бессильны перед беспилотниками. Эксперты пишут, что лобовая броня танка представляет из себя высокотехнологический сэндвич из металла, керамики и композитных материалов. Такая защита эффективна только во время танковых боев, но бессильна перед дронами, информирует ресурс Forbes .
РосСМИ не раз говорили и о том, что танки «Т-90» оснащены активной системой защиты «Арена», которая обязана сбивать дроны. Однако ее до сих пор никто не видел. С самого начала войны оккупанты решили установить на крыше и каркасе защитные экраны. В самой последней версии «Т-90» получили экраны на крыше, включая и дополнительный, с трехслойной защитой.
A ruSSian T-90M with triple roof. pic.twitter.com/OgivdKZW6l— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 30, 2024
Однако танки бессильны против дронов и мин. На видео можно увидеть, как дрон атаковал уже брошенный танк. Также видно, что у него была сорвана правая гусеница. А значить и мины играют важную роль в уничтожении бронетехники противника.
Опытный пилот FPV-дронов без проблем может уничтожить любую бронемашину. Обычно удары наносятся в места хранения боеприпасов в танке.