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В очереди за талоном в жодинскую поликлинику умер мужчина

  • 4.10.2024, 11:05
  • 1,354
В очереди за талоном в жодинскую поликлинику умер мужчина

Он занял очередь еще в 6:30.

В Жодино в очереди в поликлинику умер мужчина. Это случилось 3 октября, пишет EX-PRESS.BY со слов очевидцев.

«Мужчина приехал в поликлинику на велосипеде, примерно в 6:30, сидел в ожидании, пока откроется регистратура. Мертвым его обнаружил другой человек, который тоже стоял в очереди», — говорит свидетель.

На вид умершему мужчине было за 70 лет.

Жодинцы сетуют, что чтобы взять талон к некоторым врачам, приезжать в поликлинику приходится очень рано.

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