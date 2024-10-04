В очереди за талоном в жодинскую поликлинику умер мужчина
- 4.10.2024, 11:05
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Он занял очередь еще в 6:30.
В Жодино в очереди в поликлинику умер мужчина. Это случилось 3 октября, пишет EX-PRESS.BY со слов очевидцев.
«Мужчина приехал в поликлинику на велосипеде, примерно в 6:30, сидел в ожидании, пока откроется регистратура. Мертвым его обнаружил другой человек, который тоже стоял в очереди», — говорит свидетель.
На вид умершему мужчине было за 70 лет.
Жодинцы сетуют, что чтобы взять талон к некоторым врачам, приезжать в поликлинику приходится очень рано.