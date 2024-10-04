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BBC отменила эфир с Борисом Джонсоном из-за ошибки ведущей

  • 4.10.2024, 11:09
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BBC отменила эфир с Борисом Джонсоном из-за ошибки ведущей

Журналистка рассказала, что случилось.

BBC отменила давно анонсированное интервью с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после того как журналистка Лора Кюнсберг случайно отправила ему конспект вопросов.

Интервью должно было выйти в эфир вечером в четверг, 3 октября, сообщается на сайте BBC. Это могло быть первое большое интервью Джонсона после его ухода с поста премьер-министра. Ожидалось, что он выскажется о Брекзите, действиях своего офиса по борьбе с пандемией COVID-19 и о скандале, известном как Partygate.

В западных СМИ не принято знакомить политиков с вопросами, которые будут им заданы. Лора Кюнсберг поздно вечером в среду написала X, что интервью придётся отменить. Она признала, что «сконфужена и разочарована». «Хотя и приходится краснеть, но честность – лучшая политика», – отметила журналистка.

Представитель BBC также заявил, что отмена интервью в сложившихся обстоятельствах стала «наилучшим выходом». С этим решением согласилась и команда Джонсона. Другие телеведущие и подкастеры призвали всё же провести беседу, но с другим интервьюером.

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