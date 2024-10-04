«Ты крепко спишь, но в пять утра начинается крик» 4.10.2024, 11:13

Жителей Минской области терроризируют вороны.

Жителей агрогородка в Слуцком районе терроризируют вороны. Птицы облюбовали деревья в местном центральном парке и мешают своим криком всем, кто живет в округе. Несколько лет назад власти пытались решить проблему довольно радикально — срезали верхушки деревьев вместе с гнездами. Но птицы дождались, пока те подрастут, и вернулись в привычные места. Местные не знают, что делать, чтобы избавиться от раздражающего шума и при этом не вредить природе.

С редакцией «Зеркала» связался Олег (имя собеседника изменено в целях безопасности), его родственники живут в Танежицах — небольшом агрогородке в 25 км от Слуцка. Мужчина часто ездит в гости к близким и рассказывает, что поездки почти на природу, казалось бы, должны приносить удовольствие, но все наоборот.

— Это просто невыносимо! Ты крепко спишь, но в 5 утра, когда светлеет, начинается крик. И так до позднего вечера, пока не начинает темнеть. Даже при закрытых окнах просто невыносимо, — жалуется он на птиц. — В июле, когда стали колоситься поля, эти вороны слиняли и жили там два месяца. А в сентябре с приплодом вернулись в гнезда. Любой человек приезжает в деревню, чтобы утром насладиться пением птиц, но, когда ты в полпятого просыпаешься от вороньего крика, это ненормально. И на протяжении всего дня нет тишины, я не преувеличиваю! Даже с закрытыми окнами днем не отдохнешь.

По его словам, птицы облюбовали парк за деревенским домом культуры. Рядом — несколько небольших улиц с домами, школа и детский сад.

— Родственница жаловалась, что учебный год начался, а в школе окна не открыть, потому что стоит сумасшедший гам. В садике детки тоже страдают. Машину около ворот не оставишь, потому что сразу будет загажена. Я уже не говорю о том, что по этому парку люди боятся ходить, чтобы ворона не напала.

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Олег рассказывает, что проблема для жителей Танежиц не новая. Несколько лет назад люди обращались в сельсовет, там разобрались — в период, когда не было гнездования, срезали верхушки деревьев вместе со старыми гнездами. Вороны улетели и какое-то время в парке не селились — местные вздохнули с облегчением.

Теперь же птицы вернулись и снова терроризируют поселок, а местные власти на новые обращения реагировать не спешат.

Можно «выселить» птиц из парка, не трогая деревья?

— Калоніямі звычайна селяцца не шэрыя вароны, а гракі, — прокомментировала «Зеркалу» ситуацию директорка организации «Экодом» Карина Соловей. — Актыўныя птушкі цягам году. Хіба што ўвесну менавіта шэрыя вароны могуць праяўляць больш агрэсіўныя паводзіны з другой паловы траўня да сярэдзіны чэрвеня. Могуць нават атакаваць людзей, калі тыя праходзяць побач з падлеткамі — так адбываецца, таму што асабліва адказныя маці перажываюць за сваіх птушанят. Цягам аднаго-двух тыдняў гэта звычайна праходзіць.

— Чаму яны масава селяцца так блізка да чалавека? Сямейства воранавыя — у нашыя дні тыповы гарадскі від птушак. Яны адаптаваліся да жыцця ў горадзе, і калі крумкачы (асобны від птушак, па-руску «ворон») яшчэ абіраюць больш закінутыя месцы для гнездавання, дзе менш людзей, то гракі, шэрыя вароны, сарокі камфортна сябе адчуваюць побач з людзьмі.

Специалистка признает: способов борьбы с шумными птицами, которые раз и навсегда могут решить проблему, нет. Ну разве что подойти варварски — и спилить деревья.

На какое-то время может помочь удаление (или разрушение) гнезда.

— Можна не зразаць кроны дрэў, а проста прыбіраць з іх гнёзды (звычайна гэтым займаюцца камунальныя службы) ў дазволеныя законам срокі. У Беларусі гэта з 15 жніўня да 15 лютага. Звяртаю ўвагу, што рабіць гэта па-за гэтымі датамі — парушэнне закона, якое цягне за сабой адказнасць, таму што ў гнёздах могуць знаходзіцца птушаняты. І, на жаль, былі выпадкі, калі гнёзды скідвалі разам з жывымі маленькімі птушкамі, — объясняет экоактивистка. — Яшчэ некаторыя ставяць гукавыя адпужвацелі. Але гэта ўсё часовыя меры, якія дапамогуць хутчэй за ўсе на пэўны час. На жаль, гэта праблема, дзе няма простых рашэнняў.

Согласно ст. 16.23 КоАП РБ, разрушение птичьих гнезд в период с 16 февраля до 16 августа грозит штрафом до 30 базовых величин (по состоянию на 3 октября 2024 года — 1200 рублей).

Что тогда остается жителям, которых утомляет птичий крик и постоянный шум?

— Можна ўсталёўваць гукаізаляцыйныя вокны, зранку карыстацца берушамі. Наўрадці жыццё ў горадзе без дрэваў і птушак стане значна лепей, таму варта знаходзіць кампрамісы з дзікай прыродай. Гэта мы прыйшлі на тэрыторыю птушак, а не наадварот, — замечает Карина Соловей.

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