«Уходят на ветер миллионы денег налогоплательщиков» 4.10.2024, 11:30

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Крик души жителя Молодечненского района.

В Молодечненском районе установили два мусорных бака, которые повредились сразу после первой разгрузки, видео об этом выложил местный TikTok-блогер и кинолог Денис Буркевич. В ролике он жалуется на качество контейнеров и утверждает, что так «уходят на ветер миллионы денег налогоплательщиков».

Кинолог работает в центре спасения бездомных животных «Мечта» в деревне Оборок Полочанского сельсовета под Молодечно. По всей видимости, там и установлены баки. Видео о них за неделю собрало более 160 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев.

Как рассказал Буркевич, на площадке для мусора поставили два новых контейнера. За три недели использования на них появились повреждения из-за неукрепленного верха.

«Знаете, после какого раза порвались? После первой выгрузки они стали такие. После первой», — отметил блогер-кинолог.

Он считает, что те, кто ящики закупал, сэкономили, потому что верх старых ящиков укреплен металлом, а новых — нет.

«И они же покупались на деньги налогоплательщиков. А зачем делать хорошее? Хорошее будет стоять долго. Можно якобы заказать хорошее, сделать г**но. Ведь г**но через полгода опять надо будет менять», — рассуждает мужчина.

Он сказал, что в районе ставят много подобных ящиков, и призвал Комитет госконтроля проверить тех, кто закупил такие контейнеры. Также блогер выразил надежду, что видео дойдет до руководства района и местного ЖКХ.

«Посмотрят, получается, сколько получил откат человек, который покупал их по тендеру», — предположил он.

В комментариях мужчину поддержали. «Уважение Вам. Не молчите. И спасибо за смелость! Репост», — такой набрал несколько десятков лайков.

Кто-то предположил, что таким образом «деньги отмывают», а другой человек полагает, что «их делал брат и сват директора ЖКХ». Еще один комментатор назвал автора ролика «настоящим патриотом, болеющим за свою страну», а второй порассуждал о недостатках тендеров — «что дешевле, то и берут, и запчасти так — одноразовые».

Есть и критика позиции блогера. Например, звучит мнение, что «если не класть туда мешки с бетоном, контейнеры выдержат».

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