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Джонсон: Путина напугали летящие на Москву ракеты

  • 4.10.2024, 11:34
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Джонсон: Путина напугали летящие на Москву ракеты
Борис Джонсон

Глава Кремля постоянно возвращался к этой теме.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что во время попыток убедить Владимира Путина не нападать на Украину, российский президент угрожал ядерным ударом. Об этом британский политик рассказывает в мемуарах Unleashed, сообщает The Times.

Джонсон отметил, что Путин выражал серьезную обеспокоенность относительно возможных ракет НАТО на украинской территории, хотя на самом деле никто не предлагал там их размещать. По его словам, лидер Кремля постоянно возвращался к этой теме и подчеркивал, что «вряд ли понадобится много времени», чтобы ракета, запущенная из Украины, долетела до Москвы.

«В какой-то момент он (Путин. — Ред.) сделал что-то вроде жутковато-шутливого замечания о риске просчета — непреднамеренного ядерного обмена между Россией и НАТО. «Я не хотел бы нанести тебе вред, Борис», — сказал он (позже Кремль опроверг это заявление. Никогда не верьте тому, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто)», — говорится в мемуарах Джонсона.

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