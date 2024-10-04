В Бобруйске плюшевый медведь «поджег» пенсионерку

В Бобруйске плюшевый медведь «поджег» пенсионерку2
- 4.10.2024, 11:58
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Дом едва не сгорел.
Вечером 3 октября в Бобруйске горел жилой дом на улице Бахарова, сообщили в МЧС. Там считают, что причиной пожара мог стать слишком разогревшийся игрушечный медведь, которого забыли на веранде.
Вечером 3 октября в службу МЧС позвонила 74-летняя жительница Бобруйска и сообщила, что горит ее квартира в трехквартирном доме на улице Бахарова.
«Ой, у меня пожар! Веранда гарыць! Срочно! <…> Я не могу выйти, я инвалид второй группы», — говорила звонившая.
Из-за перенесенного заболевания пенсионерка с трудом передвигалась, огонь уже отрезал пути эвакуации.
Когда приехали спасатели, горели веранда и кровля над квартирой № 1, дом был наполнен дымом.
«Спасатели вынесли из задымленного жилья 74-летнюю хозяйку. Благо, она не пострадала. Жильцы соседней квартиры эвакуировались самостоятельно», — рассказали в МЧС.
Пенсионерка рассказала, что днем топила печь, на которой лежала мягкая игрушка — мишка. От жара она загорелась.
«Почувствовав запах, пенсионерка выбросила мишку на крыльцо и забыла об инциденте. Как оказалось, зря. По-видимому, от тлеющей игрушки и началось горение на веранде, которое едва не привело к трагедии», — считают в МЧС.
В результате пожара частично уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в квартире.