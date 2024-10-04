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Эксперт: СБУ оставляет россиян без ключевого оружия

  • 4.10.2024, 12:01
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Эксперт: СБУ оставляет россиян без ключевого оружия

Это уже повлияло на ситуацию на фронте.

Удары дронов Службы безопасности Украины (СБУ) по аэродромам и складам с КАБами оставляют российские войска без ключевого оружия. Об этом написал политолог Тарас Загородний, комментируя удачные удары дронов СБУ по складам с КАБАми на аэродроме в Воронежской области.

Эксперт подчеркивает, что удары дронов СБУ по российским территориям стали уже постоянными.

«Это не только переносит войну на территорию врага, но и влияет на ситуацию на фронте. Даже российские военные эксперты признали, что после ударов дронов команды Малюка по складам с боеприпасами (например, в российском Торопце), их поставки на линию фронта уменьшились. «Не уберегли склады – теперь имеем проблемы с поставками на линию фронта», – такова общая тональность публикаций в Z-сетке российских телеграмм-каналов», – подчеркивает Загородний.

«Удары СБУ по аэродрому и складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ – это бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в Харькове, Запорожье или на Донбассе», – считает политолог.

Эксперт акцентирует, что подрывы складов существенно подрывают боевой дух врага. «Знают куда будут бить, но не способны отразить массированную атаку дронов. Одним словом, демилитаризация-то идет по плану, но демилитаризуют при этом россиян», – резюмирует Загородний.

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