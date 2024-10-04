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Лукашенко летит на день рождения Путина

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  • 4.10.2024, 12:42
  • 3,642
Лукашенко летит на день рождения Путина

Также в Москве состоится заседание совета глав государств СНГ.

Лукашенко в начале следующей неделе совершит визит в Москву. Как сообщил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в российской столице состоится заседание совета глав государств СНГ.

«На следующей неделе будет заседание совета глав государств — участников СНГ, полноформатное, с такой достаточно полной повесткой», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что 7 октября «вечером будут главы государств СНГ у президента» Владимира Путина.

7 октября — день рождения главы Кремля. В этом году Путину исполняется 72 года.

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