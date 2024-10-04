Reuters узнал, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на мировую экономику 4.10.2024, 12:41

Не только рост цены на нефть.

Мировая экономика ощутила влияние ближневосточного конфликта - рост напряженности на Ближнем Востоке создает для нее новые вызовы.

Об этом сообщает Reuters. По мнению специалистов, одним из главных бенефициаров от иранского ракетного удара по Израилю стал доллар США - в последнее время американская валюта значительно усилила свои позиции. Главным же следствием эскалации для мировой экономики стал рост нефтяных цен. В четверг цены на «черное золото» возросли примерно на 2% из-за опасений, что военные действия могут помешать поставкам нефти.

При этом непонятно, приведет ли эскалация к длительному подъему цен. Дело в том, что США имеют высокие запасы нефти, тогда как у стран ОПЕК есть много резервных мощностей, которые позволят компенсировать последствия войны.

Европа больше пострадает от роста цен, поскольку, в отличие от Соединенных Штатов, не может похвастаться большой внутренней добычей. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 75 долларов за баррель, что значительно ниже уровня 84 доллара на момент нападения ХАМАС на Израиль в октябре того года и далеко от максимума в 130 долларов, который был достигнут после вторжения России в Украину в феврале 2022-го.

По оценкам Oxford Economics, в случае полномасштабной войны, которая приведет к масштабным атакам на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива, можно ожидать скачка цен на нефть до 130 долларов:

«Последнее снизит темпы роста мирового производства, хотя и не очень существенно».

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