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Диетологи назвали сладкие блюда, которые не вредят фигуре

  • 4.10.2024, 13:03
Диетологи назвали сладкие блюда, которые не вредят фигуре

Их можно легко приготовить дома.

Если вы соблюдаете диету, даже очень жесткую, то такие десерты следует включить в свой ежедневный рацион. Ведь они не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Тем более вы можете с легкостью приготовить их дома. А еще эти вкусности помогают похудеть, налаживают правильную работу кишечника и поднимают настроение, пишет ТСН.

Какие десерты не вредят фигуре и полезны для здоровья

Мармелад. На сто граммов фруктового мармелада приходится всего 80 ккал. Этот десерт очень полезен для костной ткани, нервной системы и кишечника. Самым полезным будет мармелад, приготовленный собственноручно, ведь магазинный может содержать красители и консерванты. Для того чтобы приготовить домашний мармелад, надо нагреть стакан яблочного сока, добавить 6 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки лимонного сока и 30 граммов желатина. Все тщательно размешайте, разлейте в формы и остудите.

Зефир также относится к желейным десертам. Его калорийность может быть немного выше, чем у мармелада, однако он сытнее, поэтому десерт нужно есть небольшими порциями. Зефир можно приготовить дома. По традиционному рецепту сладость готовят из взбитого яичного белка, яблочного пюре, сахара и желатина.

Печеные яблоки – это природный десерт, не требующий добавления сахара и других ингредиентов. Такой десерт будет крайне сытным, ведь содержит растительную клетчатку, которая еще будет способствовать надлежащему пищеварению. За счет содержания витаминов и минералов этот осенний десерт очень полезен для здоровья. Печеные яблоки можно посыпать орехами и корицей, чтобы сделать их вкуснее.

Пирог из батата с цельнозерновой корочкой. Батат содержит кучу витаминов, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на все системы организма. А за счет низкой калорийности сладкий картофель будет способствовать быстрому и безопасному похудению. Такой десерт можно готовить с добавлением цельнозерновой муки — тогда корочка пирога будет золотистой и хрустящей. За счет содержания большого количества клетчатки такой десерт насытит организм на длительный промежуток времени, поэтому будет способствовать быстрому похудению.

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