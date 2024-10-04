Россиян оставляют без ключевого оружия Тарас Загородний

4.10.2024, 12:53

КАБ, которые не долетели.

Из разговоров с нашими военными на передовой примерно понимаю список ключевых проблем на этом этапе войны. Не стану сейчас перечислять проблемы наших, а скажу о том, что создает определенное преимущество россиян. Это едва ли не в первую очередь удары КАБ. Оружие, которое практически отсутствует в нашем арсенале и которое в значительном количестве имеет враг.

КАБ (корректируемые авиационные бомбы) – оружие не очень точное, но довольно разрушительное. Следует учитывать, что россиян вопрос жертв и разрушений не волнует вообще, поэтому в применении авиабомб они себя ничем не ограничивают. И в последние недели КАБ прилетали не только по прифронтовым городам Донбасса и Харькову, но и по Запорожью. Сбить КАБ в воздухе практически невозможно. Сбить самолет с КАБ непросто, ведь для сброса они, как правило, не заходят в зону действия нашей ПВО. Поэтому основной и едва ли не единственный способ уничтожить эти авиабомбы – бить по складам прямо на территории врага.

Частично эту задачу, поскольку самолетов и КАБ у россиян еще очень много, в ночь со 2-го на 3 октября удачно выполнили дроны СБУ, ССО и других сил обороны. Они атаковали склады с КАБ, стоянки самолетов Су-35 и Су-34 и места хранения авиационного горючего на военном аэродроме в Воронежской области РФ. Именно отсюда враг активно бомбил КАБ наши города и деревни.

Удары дронов по российским территориям стали уже постоянными. Это не только переносит войну на территорию врага, но и влияет на ситуацию на фронте. Даже российские военные эксперты признали, что после ударов дронов по складам с боеприпасами (например, в российском Торопце) их поставки на линию фронта уменьшились. «Не уберегли склады – теперь имеем проблемы со снабжением на линию фронта», – такова общая тональность публикаций в z-сетке российских Telegram-каналов. А еще напомню: в августе дроны службы уничтожили примерно 700 КАБ на аэродроме возле Липецка.

И снова подобная история и новый аэродром. Удары команды Малюка по аэродрому и складам с КАБ оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ – бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в Харькове, Запорожье или на Донбассе.

Кроме того, взрывы складов существенно подрывают боевой дух врага. Знают, куда будут бить, но не способны отразить массированную атаку дронов. Одним словом, демилитаризация-то идет по плану, но демилитаризуют при этом россиян. Но впереди еще очень много работы, потому что самолетов и КАБ у врага еще, к сожалению, достаточно.

Тарас Загородний, censor.net

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