Хуситы взорвали танкер Британии в Красном море

Хуситы взорвали танкер Британии в Красном море2
- 4.10.2024, 13:17
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По судну ударили восемь ракет ракет и морские дроны.
Военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудито), более известная как хуситы, опубликовала видео, на котором, как утверждается, виден взрыв британского нефтяного танкера в Красном море. Об этом пишет британское издание The Independent.
На новых кадрах, предположительно, показан британский нефтяной танкер Cordelia Moon, который взрывается в Красном море. Видны клубы дыма после попадания и, судя по всему, серьезный ущерб.
По словам журналистов, группировка утверждает, что в атаке использовались восемь баллистических ракет, беспилотник и безэкипажный надводный катер.
Сайед Абдул-Малик аль-Хуси, лидер йеменского движения «Ансар Аллах», заявил, что их операция была нацелена на 188 судов.
Сообщается, что уже есть подтверждения того, что экипаж корабля в безопасности.