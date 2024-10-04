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Хуситы взорвали танкер Британии в Красном море

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  • 4.10.2024, 13:17
  • 2,892
Хуситы взорвали танкер Британии в Красном море

По судну ударили восемь ракет ракет и морские дроны.

Военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудито), более известная как хуситы, опубликовала видео, на котором, как утверждается, виден взрыв британского нефтяного танкера в Красном море. Об этом пишет британское издание The Independent.

На новых кадрах, предположительно, показан британский нефтяной танкер Cordelia Moon, который взрывается в Красном море. Видны клубы дыма после попадания и, судя по всему, серьезный ущерб.

По словам журналистов, группировка утверждает, что в атаке использовались восемь баллистических ракет, беспилотник и безэкипажный надводный катер.

Танкер Cordelia Moon
Недавний маршрут Cordelia Moon, согласно marinetraffic.com

Сайед Абдул-Малик аль-Хуси, лидер йеменского движения «Ансар Аллах», заявил, что их операция была нацелена на 188 судов.

Сообщается, что уже есть подтверждения того, что экипаж корабля в безопасности.

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