Уязвимые точки Кремля 1 Стан Прибылов, «Голос Америки»

4.10.2024, 13:22

Как их использовать для победы Украины?

Бетонное укрытие у автобусной остановки в Белгороде, Россия, архивное фото (AP Photo)

В вашингтонском аналитическом центре был представлен доклад о стратегических возможностях США и союзников в противостоянии российской агрессии и о том, какие «точки давления» на Москву могут быть использованы для этого.

Каковыми бы ни были результаты президентских выборов в США в ноябре, война России в Украине останется серьезным вызовом для всего мира.

Американскому руководству и лидерам демократических стран мира придется напоминать мировому сообществу, что Москва борется не только за Украину, но и за изменение баланса сил в Европе и, через это, во всем мире.

В этих целях США и странам Запада необходимо проводить последовательную политику, направленную на переоценку внутренней и международной политики Кремля в глазах мирового сообщества.

Тем временем ситуация в самой России начинает складываться не в пользу Кремля: пик наращивания военного производства достигнут и дальнейший рост маловероятен, финансов и человеческих ресурсов становится все меньше, а ограниченные успехи Москвы в информационной войне могут быть нейтрализованы.

Об этих болевых точках говорится в докладе Ариэля Коэна, старшего научного сотрудника Евразийского центра «Атлантического совета».

Доклад представлен в рамках серии дискуссий «Россия завтра». Он называется – «Война России в Украине: уязвимые точки Москвы и стратегические возможности США».

Эксперты «Атлантического совета» обсудили его, чтобы в ходе дискуссии с автором определить и оценить сегодняшние внутренние и международные центры уязвимости и болевые точки РФ.

Что необходимо для перелома ситуации в войне России против Украины?

Представляя доклад, Ариэль Коэн подчеркнул, что он исходит из данных о том, что российская экономика, переведенная на военные рельсы, уже практически исчерпала свой потенциал, и что у Соединенных Штатов и союзников открываются новые возможности давления на Кремль и его авторитарных союзников.

Коэн заявил, что для осознания сегодняшних возможностей коллективного Запада следует отдавать себе отчет, что совокупный ВВП США, стран Европы и таких союзников как Япония, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия и Филиппины составляет около 60 триллионов долларов.

Все что нужно Западу для перелома ситуации, убежден аналитик, это мобилизация военно-промышленного комплекса союзников, четкая координация санкций и стратегия их дальнейшего применения.

«Если у нас есть политическая воля выиграть войну, мы можем и должны быть в состоянии выиграть войну, – уверен Коэн. – И как я неоднократно утверждал в публикациях много лет назад, Россия не «семижильная». Да, у нее агрессивная позиция, но ее слабости видны во всем: начиная со слабой мотивации в ее армии и заканчивая дефицитом запасных частей и компонентов, особенно в области высоких технологий, необходимых в современной войне».

Коэн напомнил, что Москва сегодня закупает компоненты через доверенных и третьих лиц, в разных странах: Турции и Арабских Эмиратах, странах Центральной Азии, странах Кавказа, особенно из Армении, и, конечно, у Китая.

Второе, на что обратил внимание автор доклада – это доходы от продажи нефти, которые все еще поддерживают экономику России на плаву.

«Россия все еще продолжает продавать природный газ. И в виде СПГ, и обычным способом по трубопроводу», – напомнил Коэн. И автор доклада призвал к усилению санкций, а также к расширенному подходу в области медийного влияния на Россию и ее союзников.

В противном случае, по мнению Ариэля Коэна, «возможный успех Путина в Украине подстегнет ее союзников к действиям на других стратегических театрах».

Он напомнил, что Россия – стратегический партнер Ирана, который пытается проецировать свою власть через своих прокси-группировок по всему Ближнему Востоку, в то время как Китай использует Северную Корею в качестве пугала в Индо-Тихоокеанском регионе.

«И наоборот – успех США и союзников в Украине пошлет четкий сигнал о том, что Запад готов сражаться, чтобы победить и подтвердить приверженность демократическим ценностям и миропорядку», – подчеркнул Коэн.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна, в целом согласилась с тезисами доклада, отметив слабости российских сил в мотивации, стратегическом и тактическом планировании боевых действий, а также некомпетентность военной разведки.

Однако она обратила внимание на то, что у России были и остаются некоторые преимущества над Украиной, в случае продолжения войны на истощение.

Она напомнила про «численное преимущество российской армии и возможности для мобилизации», а также то, что Россия «готова и далее проводить так называемые “мясные штурмы”, при которых российские командиры не жалеют свою живую силу. Кроме того, Фаркас подчеркнула, что «российские военные воюют безжалостно, не соблюдая никаких законов военного времени, практически превратив свою войну в террор против мирного населения».

«Поэтому, если Запад не активизируется, учитывая текущее численное невыгодное положение, с которым сталкивается Украина, Киев может проиграть. Я полностью поддерживаю то, что нам нужно делать больше, чтобы помочь Украине», – отметила она.

Насколько сильно на Кремль повлияли санкции против России?

Независимый эксперт-экономист Сергей Алексашенко – бывший первый зампред Центробанка России, находящийся в вынужденной эмиграции, отметил, что автор доклада точно указал на ту высокую цену, которую Западу придется заплатить в случае поражения Украины.

При этом Алексашенко подчеркнул, что несмотря на многие сфальсифицированные данные о якобы «не такой уж и сильной инфляции в России», а также, учитывая объективную информацию о том, что российская военная экономика исчерпала себя, российская система «остается рыночной, и при этом она достаточно гибкая, чего нельзя недооценивать».

«Причина, по которой российская экономика смогла пережить западное санкционное давление, заключается в том, что она осталась рыночной – подчеркнул Алексашенко. – Все что мы видим – эти попытки покупать комплектующие, чипы, и прочее через обходные каналы – говорит о том, что частные предприниматели ищут прибыль, и корректируют свое поведение. Итак, с одной стороны, да, санкции сработали, и мы можем видеть, что добыча нефти в России снизилась, сборка автомобилей в России снизилась на 60% и пр. Тем не менее, российская экономика смогла приспособиться. Одним из инструментов остался регулируемый курс рубля, за счет чего были скорректированы доходы государства на фоне падения продаж нефти и газа. И этого достаточно для Путина, чтобы финансировать войну. Нестандартная экономика Путина неэффективна, но она оказалась стабильной».

Однако, отметил эксперт-экономист, в российском бюджете опубликованном буквально накануне обсуждаемого доклада «российское правительство показало цифры, которые свидетельствуют о том, что Россия истощает свои финансовые ресурсы».

Александр Вершбоу, научный сотрудник «Атлантического Совета», убежден, что необходимо ужесточить санкции и, особенно, меры контроля за их соблюдением, и тогда в скором времени будет виден их сильный кумулятивный эффект.

Дов Закхайм, бывший замминистра обороны США, член Совета директоров «Атлантического совета», старший советник Центра стратегических и международных исследований, отметил, что вопрос эффективности давления на экономику воюющей страны не такой уж простой.

Он напомнил, как США вышли из депрессии во время Второй мировой войны, поскольку военная экономика в течении некоторого периода стимулирует рост производства.

«Санкции, их жесткость – имеют решающее значение. Просто сделайте их еще более тяжелыми для Москвы. Это их в Кремле не остановит, но сократит их возможности», – добавил Закхайм.

Как добиться превосходства над Россией в обеспечении украинского фронта оружием?

«Вопрос в том, как предотвратить то, что произойдет в будущем, делая что-то сейчас, – сформулировал стратегическую задачу Дов Закхайм, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона. – Необходима срочность в поставках оружия Украине. И здесь администрация Байдена продолжает сдерживать себя каждый раз, когда Путин кричит о ядерном оружии. Да он кричал о ядерном оружии до того, как мы послали “Брэдли”… Он кричал о ядерном оружии до того, как мы послали танки… До того, как мы согласились, что F-16 должны быть в Украине… Теперь мы застряли с системами дальнего радиуса действия…»

Бывший замминистра обороны заявил, что он не понимает оправданий типа, что это не окажет большого влияния на ситуацию на фронте.

«Ну, если это не будет иметь большого значения для России, почему тогда Путин опять угрожает применить ядерное оружие?» – задал риторический вопрос Дов Закхайм.

Он выразил уверенность, что США и Запад могут ускорить производство нового оружия, чтобы передать Украине запасы имеющиеся на складах.

Закхайм не выразил большого оптимизма по поводу готовности Европы, сославшись на историю, когда «народы этого континента несколько раз перед лицом мировых войн выбирали «масло вместо пушек».

«Так что тогда возникает вопрос, что важнее для американского народа, которому приходится сталкиваться с Россией, которая хочет доминировать в Европе? – спросил он присутствующих, и, не дожидаясь ответа, сформулировал его: поскольку США завязаны в торговом отношении на Европу и в одном блоке НАТО – мы должны взять проблему обязаны Украины оружием в свои руки.

Почему Кремль старается избегать всеобщей мобилизации?

Эвелин Фаркас считает, что даже если завтра Кремль объявит всеобщую мобилизацию, не факт, что она будет успешной.

«Во-первых, около миллиона человек покинули Россию в первый год, после вторжения в феврале 2022 года. Эти люди были в основном моложе 45 лет, и имели высокое образование. Профессиональные работники покинули и продолжают покидать РФ. Квалифицированные рабочие нужны ВПК, и Россия не может себе позволить потерять оставшихся. Доступ к компонентам оборонного производства из Китая, Ирана и Северной Кореи – радикально не решит проблему нехватки оборудования, необходимого для обеспечения армии», – пояснила она.

Александр Вершбоу, обратил внимание на то, что ведя агрессивную войну, Москва понимает ее непопулярность в народе, как бы ни старалась пропаганда.

Поэтому, по словам бывшего американского посла, Кремль назвал ее «специальной военной операцией», а не войной.

«Они понимают, что мобилизация потенциально может привести к еще одной волне крупномасштабной эмиграции, которая ускорит утечку мозгов и потерю рабочей силы. Москва до сих пор ухитрялась убедить большинство граждан, что якобы «все идет по плану», как они говорят. Сначала они использовали контрактников, затем набрали большое число добровольцев, сделав ставку на непропорционально большое количество нерусских этнических групп, также полагая, что они относительно аполитичны и не будут сильно жаловаться по сравнению с либеральными городскими элитами. Финансовые стимулы, которые они предоставляют солдатам, могут быть значительными, но режим считает, что это ему по карману, особенно с ростом ВВП. И они ведут войну на истощение, истребляя украинцев, их инфраструктуру и изматывая народ», – пояснил Вершбоу, добавив при этом, что, конечно, такие «успехи ВСУ как оккупация Курской области, удары по складам с боеприпасами в Твери могут поколебать общественное доверие к Кремлю и усилить давление со стороны сторонников войны и привести к широкомасштабной мобилизации, которая не считалась необходимой в последние месяцы».

Насколько важно информационное влияние Запада на сегодняшнюю Россию?

Вершбоу считает крайне важным усилить его.

«Информационная кампания, разоблачающая коррупцию и тактические промахи российских военачальников, которая подорвала бы общественное доверие к тому, как Путин ведет войну – крайне важна», – отметил он.

Ариэль Коэн подтвердил, что «коррумпированная система страны, затронувшая и оборонный сектор, и назревающее внутреннее недовольство этим во всех слоях общества – открывают возможности для более глубокой информационной работы по мобилизации противников режима Путина».

Сергей Алексашенко напомнил, что у 20 миллионов домохозяйств России есть спутниковые антенны.

«Это статистически (умножая на три члена семьи в среднем – прим. ред) означает, что около 60 миллионов человек могут получать сигнала со спутника. Если Запад сможет запустить объединенный полноценный телеканал на русском языке с новостями и с развлекательными программами, около 40% россиян смогут узнать правду», – предложил он.

Каковы реальные сценарии развития войны в Украине?

Александр Вершбоу полагает, что многое зависит от исхода президентских выборов в США и, соответственно , от того насколько сильную поддержку будут оказывать США и союзники Украине.

Бывший посол США в Москве согласен с автором представленного доклада Ариэлем Коэном, что поражение Киева маловероятно.

«Даже если Трамп победит и попытается «договориться» с Путиным, любая такая сделка, скорее всего, не будет соответствовать минимально приемлемому для Украины уровню, даже если она будет замаскирована под мир. Я не думаю, что это сработает. Среди политических лидеров США, включая большинство республиканцев, растет понимание того, что даже частичная победа Путина в Украине нанесет сокрушительный удар по нашим интересам, по основанному на правилах международному порядку. Это узаконит изменение суверенных границ силой, и это только придаст смелости Путину после перегруппировки продолжить добиваться заявленной цели – возрождения “российской империи”. И, конечно, Си Цзиньпин быстро последует его примеру в отношении Тайваня. Поэтому, я думаю, что военная победа, скорее всего, останется заявленной целью украинцев и всех западных сторонников вплоть до 2025 года и следующего большого сезона боевых действий. И это правильная цель», – заверил Вершбоу.

«Чем бы ни закончилась война – сокрушительной победой Украины, или замораживанием конфликта по линии фронта, – уверен Вершбоу, – в будущем придется думать о сдерживании России»

«Поэтому я думаю, что все больше и больше наших союзников признают, что только гарантия Статьи 5 в случае членства Украины в НАТО обеспечит ее выживание как суверенного государства. И чем раньше мы все придем к этому осознанию, тем лучше», – добавил он.

Эвелин Фаркас уверена, что Украина не позволит себе быть порабощенной Москвой.

«Так что, как минимум, у нас будет постоянная, возможно, нетрадиционная война и сопротивление. И я верю, что в конце концов Украина победит с нашей помощью. Помогите им!», – призвала она.

Сергей Алексашенко выразил свою поддержку украинцам и пожелал победы, однако добавил, что его визит в Украину привел его к мысли, что поддержка Украины находится на низком уровне и ее необходимо усилить.

«Мы должны признать, что современная война не может закончиться ничьей. Вы либо побеждаете, либо проигрываете. А на войне без оружия вы ничего не сможете сделать», – добавил он..

Дов Закхайм абсолютно согласен с этим.

«Все зависит от того, вооружим ли мы Украину, – повторил он. – Как только мы это сделаем в полном объеме, Путин, я надеюсь, поймет, что в его интересах сесть и договориться. Эта сделка может выглядеть так: Украина вступает в ЕС, но не в НАТО, территории должны быть возвращены Украине, но при этом Украина обеспечит культурные предпочтения жителей востока страны, дав им возможность выбора приоритета русского языка, культуры и пр. Эта сделка возможна только в том случае, если Путин будет готов вести переговоры, но этого не произойдет, если мы не поможем украинцам сейчас», – повторил он.

Ариэль Коэн еще раз подчеркнул то, что для Запада наступил критический момент.

«Нам нужно возродить нашу способность побеждать, и добиться того, чтобы все признали это. Я рассматриваю войну в Украине как театр глобального конфликта против коалиции, которую в первую очередь возглавляет Китай, и где Россия играет вторую скрипку. Мы должны быть в состоянии победить. Это означает нашу способность увеличить долю военного производства в ВВП и восстановить наш военный потенциал на двух крупных театрах военных действий. В Европе и в Тихом океане», – сказал в заключении он.

Стан Прибылов, «Голос Америки»

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