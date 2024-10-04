The Telegraph: Киеву запретили бить по РФ из-за ошибки премьера Британии 2 4.10.2024, 13:33

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Речь идет о ракетах Storm Shadow.

Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории РФ ракетами Storm Shadow, вероятно, из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом пишет The Telegraph.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако сама необходимость «выпрашивать» у Джо Байдена такое разрешение, является следствием «некомпетентности» нового британского премьера Кира Стармера», - говорится в материале.

Как известно, ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы разрешили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.

«Несмотря на то, что британские ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона для нанесения ударов», - пишет The Telegraph.

Новый британский премьер Стармер, который пришел к власти этим летом, взял курс на дальнейшую поддержку Украины, однако, «оказался неуклюжим в роли руководителя государства», считает автор материала.

Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.

«Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сперва попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать», - говорится в материале.

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