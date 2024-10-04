Bloomberg: В ЕС готовят ответ Ирану после поставок баллистики в РФ 5 4.10.2024, 13:45

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Это будет лишь первым шагом.

В ЕС решили отреагировать на поставку Ираном в Россию баллистических ракет, которые Москва намеревается использовать в войне против Украины, экономическими санкциями. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По его данным, ограничения коснутся около десятка физических и юридических лиц, в частности, работающих в сфере металлургии, машиностроения и авиационной отрасли. Это будет лишь первым ответом Тегерану на предоставление Москве баллистических ракет малой дальности.

В Брюсселе рассматривают введение дополнительных санкций против Ирана и работают над составлением новых списков его граждан и компаний, которые могут попасть под ограничения.

Издание отмечает, что США готовят свои санкции после удара Ирана по Израилю и призывают союзников присоединиться к этому процессу.

Ранее о новых экономических ограничениях против Тегерана из-за передаче Москве баллистических ракет заявили в Вашингтоне и Лондоне.

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