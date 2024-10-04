Ученые расшифровали ДНК, которой больше 10 000 лет 4.10.2024, 13:54

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Ее нашли на юге Африки.

Учёные провели уникальное исследование древней ДНК, добытой из скального убежища Оахерст, расположенного на южном побережье Южной Африки, пишет «Хайтек».

Это место, являющееся значимым археологическим объектом с 1930-х годов, оказалось настоящим кладезем информации о прошлом региона. Оахерст, чья история насчитывает 12 000 лет, известен не только своими наскальными рисунками и артефактами, но и захоронениями 46 человек, что необычно для древних погребений Южной Африки.

Последние достижения в области археогенетики позволили учёным секвенировать древнюю ДНК и исследовать генетическую историю жителей региона. Команда исследователей восстановила 13 геномов, в том числе самую древнюю ДНК Южной Африки, возраст которой насчитывает около 10 000 лет. Эти данные показали, что, в отличие от Европы и Азии, где новые популяции вытесняли старые, жители юга Африки сохраняли генетическую преемственность на протяжении тысячелетий.

Исследование показало, что древние жители Оахерста были генетически близки к современным народам сан и кхохо, проживающим в этом регионе. Несмотря на культурные изменения, такие как появление земледелия и скотоводства около 2000 лет назад, генетический состав местного населения оставался почти неизменным. Это открытие даёт учёным новый взгляд на генетическое разнообразие и эволюцию человечества на юге Африки.

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