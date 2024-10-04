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Ученые расшифровали ДНК, которой больше 10 000 лет

  • 4.10.2024, 13:54
  • 1,346
Ученые расшифровали ДНК, которой больше 10 000 лет

Ее нашли на юге Африки.

Учёные провели уникальное исследование древней ДНК, добытой из скального убежища Оахерст, расположенного на южном побережье Южной Африки, пишет «Хайтек».

Это место, являющееся значимым археологическим объектом с 1930-х годов, оказалось настоящим кладезем информации о прошлом региона. Оахерст, чья история насчитывает 12 000 лет, известен не только своими наскальными рисунками и артефактами, но и захоронениями 46 человек, что необычно для древних погребений Южной Африки.

Последние достижения в области археогенетики позволили учёным секвенировать древнюю ДНК и исследовать генетическую историю жителей региона. Команда исследователей восстановила 13 геномов, в том числе самую древнюю ДНК Южной Африки, возраст которой насчитывает около 10 000 лет. Эти данные показали, что, в отличие от Европы и Азии, где новые популяции вытесняли старые, жители юга Африки сохраняли генетическую преемственность на протяжении тысячелетий.

Исследование показало, что древние жители Оахерста были генетически близки к современным народам сан и кхохо, проживающим в этом регионе. Несмотря на культурные изменения, такие как появление земледелия и скотоводства около 2000 лет назад, генетический состав местного населения оставался почти неизменным. Это открытие даёт учёным новый взгляд на генетическое разнообразие и эволюцию человечества на юге Африки.

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