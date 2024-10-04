Белорусские заключенные собирают корпуса для российских ракет? 2 4.10.2024, 14:15

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Исправительная колония №9 в Горках выполняет заказы для российской армии.

Об этом правозащитникам из «Правовой инициативы» рассказал один из бывших узников, который отбывал наказание в этой колонии.

Большинство заключенных колонии работает на деревообработке.

«Многие делают ящики для снарядов российской армии — в частности, для ракет ГРАД. Этого никто даже не скрывает. Есть огромный заказ, и заключенных заставляют его делать», — говорит бывший заключенный.

По его словам, станки там часто выходят из строя, что приводило в том числе к смертельным случаям.

Мужчина рассказывает, что в колонии на рубеже 2023-2024 годов сделали секретный цех. Туда на работу не берут политзаключенных, так как они считаются неблагонадежными.

«И о том, чем там занимаются, рассказывать никому не позволяют. У всех — и у гражданских сотрудников, и у заключенных, которые там работают, — подписки о неразглашении. А сам цех обнесен колючей проволокой. Но мы же живем все вместе, в одних отрядах. И если находятся люди, которым можно доверять, то заключенные, конечно же, делятся информацией между собой. Через какое-то время все знали, чем занимаются в засекреченном цеху», — говорит экс-заключенный.

По его словам, там собирают ракеты для российской армии, но без боевой начинки. В Горки привозят каркасы и некоторые комплектующие этих ракет. Узники их собирают, красят, а потом с территории колонии эти корпуса отправляют туда, где ракету напичкывают начинкой.

По мнению экс-заключенного, речь идет или о большом, или об очень срочном заказе, так как на работу в этот цех заключенные ходят в две смены — с 8:00 утра до 1:00 ночи. Отказаться от работы заключенные возможности не имеют.

«Учитывая, что в Горках заключенных практически морят голодом, люди там буквально выживают. Многие просто сходят с ума. Лично я видел там людей, которые психически не выдерживают. Также видел тех, кто просто похож на ходячих скелетов. В Горках кормят просто для того, чтобы ты не сдох, передвигал ноги и мог работать на режим. И, как выяснилось, не только на режим Лукашенко», — констатирует мужчина.

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