закрыть
4 октября 2024, пятница, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские заключенные собирают корпуса для российских ракет?

2
  • 4.10.2024, 14:15
  • 1,448
Белорусские заключенные собирают корпуса для российских ракет?

Исправительная колония №9 в Горках выполняет заказы для российской армии.

Об этом правозащитникам из «Правовой инициативы» рассказал один из бывших узников, который отбывал наказание в этой колонии.

Большинство заключенных колонии работает на деревообработке.

«Многие делают ящики для снарядов российской армии — в частности, для ракет ГРАД. Этого никто даже не скрывает. Есть огромный заказ, и заключенных заставляют его делать», — говорит бывший заключенный.

По его словам, станки там часто выходят из строя, что приводило в том числе к смертельным случаям.

Мужчина рассказывает, что в колонии на рубеже 2023-2024 годов сделали секретный цех. Туда на работу не берут политзаключенных, так как они считаются неблагонадежными.

«И о том, чем там занимаются, рассказывать никому не позволяют. У всех — и у гражданских сотрудников, и у заключенных, которые там работают, — подписки о неразглашении. А сам цех обнесен колючей проволокой. Но мы же живем все вместе, в одних отрядах. И если находятся люди, которым можно доверять, то заключенные, конечно же, делятся информацией между собой. Через какое-то время все знали, чем занимаются в засекреченном цеху», — говорит экс-заключенный.

По его словам, там собирают ракеты для российской армии, но без боевой начинки. В Горки привозят каркасы и некоторые комплектующие этих ракет. Узники их собирают, красят, а потом с территории колонии эти корпуса отправляют туда, где ракету напичкывают начинкой.

По мнению экс-заключенного, речь идет или о большом, или об очень срочном заказе, так как на работу в этот цех заключенные ходят в две смены — с 8:00 утра до 1:00 ночи. Отказаться от работы заключенные возможности не имеют.

«Учитывая, что в Горках заключенных практически морят голодом, люди там буквально выживают. Многие просто сходят с ума. Лично я видел там людей, которые психически не выдерживают. Также видел тех, кто просто похож на ходячих скелетов. В Горках кормят просто для того, чтобы ты не сдох, передвигал ноги и мог работать на режим. И, как выяснилось, не только на режим Лукашенко», — констатирует мужчина.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский