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Как изменилась погода в Беларуси за последние 25 лет

  • 4.10.2024, 14:24
Как изменилась погода в Беларуси за последние 25 лет

В нашей стране теплеет быстрее, чем в мире в целом.

Средняя температура воздуха по Беларуси за сентябрь составила +17,5°C — это на 4,8°C выше климатической нормы. «Наша Нiва» посмотрела, как меняется климат в мире и Беларуси.

Сентябрь 2024 года стал самым теплым сентябрем за историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд +16,2°С был зарегистрирован в прошлом году. 

Как меняется климат на планете?

Глобальная температура за последние сто лет выросла приблизительно на 1,3 градуса. Если брать период с 1970 по 2019 годы, то на 0,98 градуса.

Согласно давним расчетам уроженца Гомеля ученого Михаила Будыко, средняя глобальная температура Земли повысится примерно на 2,25°C к 2070 году. Такие цифры он озвучил в своем прогнозе на ближайшие 100 лет в брошюре «Влияние человека на климат» (1972). 

Хотя Будыко сделал свой прогноз более 50 лет назад, он все еще остается одним из самых точных.

Но средняя температура в Беларуси растет быстрее мирового уровня.

Так, например, только за последние 25 лет средняя годовая температура в Бресте выросла с 8,6 градуса в 1997—2001 годах до 10 градусов в 2018—2023 годах.

В Витебске за аналогичный период также стало на 1,4 градуса теплее. Плюс 6,5 было в 1997—2001 годах и 7,9 — в 2018—2023.

В Гомеле за этот же период средняя температура выросла на 1,2 градуса — с 8 до 9,2.

На полтора градуса теплее в среднем стало в Гродно. Если в 1997—2001 годах среднегодовая температура составляла 7,5°C, то в период с 2018 по 2023 — равно 9.

В Минске за этот период стало теплее в среднем на 0,9 градуса. Если в 1997—2001 годах в столице в среднем было +7°C, то в 2018—2023 — 7,9 градуса.

Архивные данные по Могилеву на сервисе Weatheronline, к сожалению, отсутствуют. На других сервисах есть только более свежие данные, чем на Weatheronline, что не позволяет сделать аналогичные подсчеты, как по другим крупным городам.

Почему в Беларуси теплеет быстрее, чем в мире в целом?

Средняя температура на территории Беларуси растет в три раза быстрее, чем в среднем по планете.

Это связано с нашим физико-географическим положением.

«Северное полушарие нагревается сильнее, как и суша, удаленная от океанов. Самыми быстрыми темпами средняя температура растет в холодный период года и чуть медленнее — в теплый период», — так объяснял это явление ведущий научный сотрудник НПЦ по биоресурсам Академии наук Анатолий Кулак.

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