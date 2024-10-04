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Дроны СБУ сожгли 20 резервуаров с топливом на российской нефтебазе

  • 4.10.2024, 14:48
  • 1,106
Дроны СБУ сожгли 20 резервуаров с топливом на российской нефтебазе

Успешная атака на Воронежскую область РФ.

Служба безопасности Украины с помощью беспилотников поразила нефтебазу в Воронежской области РФ в ночь на пятницу, 4 октября.

Об этом NV сообщил источник в Силах обороны.

Как рассказал собеседник издания, этой ночью дроны СБУ вместе с Силами обороны отработали по нефтебазе Аннанефтепродукт, что возле н.п. Анна Воронежской области РФ. Там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

По его словам, в районе базы активно, но безуспешно работала российская ПВО. Местные сообщали о 5 мощных прилетах дронов, после которых начался сильный пожар.

«Кроме активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон «бавовны» в самом разгаре», — добавил источник NV в Силах обороны.

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