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«Целый месяц по БТ говорят, что поляки после наводнения с голоду пухнут»

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  • 4.10.2024, 15:03
  • 1,548
«Целый месяц по БТ говорят, что поляки после наводнения с голоду пухнут»

Лукашенковская пропаганда завралась.

Читательница сайта Charter97.org, проживающая в Польше, рассказала, как лукашенковская пропаганда освещает последствия наводнения в этой стране:

— Как говорится, родственников не выбирают. Но общаться с ними приходится. Вот и у меня есть тетя Проня.

Она — тихая ябатька. Нет, она не будет с пеной на устах защищать усатого диктатора, но с точной периодичностью, ежедневно, смотрит новости на БТ. Верит, точнее, хочет верить в то, что видит.

Так вот, звонит она моим родителям расспросить, как там дети, так как показывают, что в Польше наводнение и люди погибают без еды и воды.

Мама моя с иронией отвечает: «Проня, Польша большая, наводнение в только в одном регионе на юго-западе, поэтому с детьми все в порядке».

На фоне этой темы тетя Проня начала звонить родителям чаще, надеясь найти подтверждение сведениям из БТ, чтобы впоследствии начать свою длинную речь, что везде одинаково тяжело и плохо.

Мои же родители перевели разговор в другое русло и похвастались, что дети купили пианино для дочери. У тети Прони аж язык заняло. На пианино же не поплывешь, и кушать его не будешь, а что же тогда целый месяц по БТ говорят, что люди после наводнения с голоду пухнут.

Тут уже моя мама с интонацией победителя добавляет: «Представляешь, купили пианино за минимальную польскую зарплату!»

Проня невзначай потеряла рвение к разговору, сказала только, что везде тяжело. Мама с ней согласилась, только добавила, что в Беларуси трудно лишнюю пару обуви купить, а в Польше пианино. На этой ноте и закончили наш диалог.

Услышав от мамы о разговоре, подумала: А сколько же минимальных зарплат нужно, чтобы купить пианино в Беларуси? Нашла сумму минимальной зарплаты, она в отличии от средней зарплаты не приукрашенная, а настоящая — это 626 рублей! Нашла я точно такое же пианино, стоило оно только на 100 рублей дороже, чем в Польше — почти 3000 рублей. Так вот... то, что в Польше можно купить за одну минимальную зарплату, в Беларуси приобретешь за четыре минимальных зарплаты.

А жить, действительно, нелегко, только уровень трудностей разный.

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