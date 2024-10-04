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В Минске произошла массовая авария

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  • 4.10.2024, 15:14
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В Минске произошла массовая авария

Фотофакт.

В Минске произошло массовое ДТП на проспекте Победителей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 3 октября вблизи пересечения проспекта Победителей с улицей Ратомской. В ДТП попали сразу несколько иномарок: «КИА», «Ауди», «Хёндэ» и «Хонда». После столкновения авто получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Как прокомментировали в минской Госавтоинспекции, причиной массовой аварии стало несоблюдение дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

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