ISW: Российское наступление в Донбассе выдохлось 1 4.10.2024, 15:25

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И не достигло целей Кремля.

Несмотря на то, что с лета российская армия стала быстрее продвигаться в Донецкой области, стратегических выгод это ей не дало. До захвата всего Донбасса — цели, которую обозначил Владимир Путин, — еще далеко. Длящееся уже не один месяц наступление, сопровождающееся огромными потерями в живой силе и технике, выдыхается и вскоре может остановиться, констатируют эксперты Института из учения войны (ISW).

Наступательные действия на востоке Украины начались осенью 2023 г., в феврале ценой гигантских потерь была захвачена Авдеевка. Российское командование сформировало оперативные силы для вторжения в Харьковскую область и продвижения на запад в Донецкой. Начатое в мае продвижение под Харьковом быстро застопорилось, не дав результата, зато летом на донецком фронте войска стали одну за другой захватывать деревни, продвигаясь в направлении Покровска, Часова Яра и заняв в начале октября Угледар.

Но это все тактические успехи на отдельных участках фронта, к тому же достигнутые огромной ценой, отмечает ISW. По оценке британской военной разведки, период с мая стал самым кровавым для российской армии, она стала терять более 1000 человек в сутки убитыми и ранеными. Неудачные механизированные атаки по всей линии фронта, особенно в западной части Донецкой области, ведут и к большим потерям бронетехники, пишет ISW. Ее нехватка будет становиться все более явной в средне- и долгосрочной перспективе и «может заставить российское командование переосмыслить необходимость такого интенсивного применения механизированных частей».

В результате добиться оперативно значимых успехов не удалось и, скорее всего, не удастся и в дальнейшем. В сентябре продвижение российских войск уже заметно замедлилось. Тактические успехи достигаются непосредственно в местах боевых действий, тогда как оперативные влияют на стратегический ход войны и затрагивают большие участки по всей линии фронта, поясняет ISW:

Украинские войска эффективно защищают линию фронта, нанося значительные потери российским силам, постепенно сдавая позиции, но не позволяя противнику добиться более быстрых успехов… Российские войска не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы, если не недели.

Такими темпами, как с начала года, российская армия сможет воевать еще месяц-два, предупреждал в августе Мик Райан, генерал-майор в отставке австралийской армии, специалист по военным исследованиям в сиднейском Lowy Institute и вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. При этом он не учитывал начавшуюся тогда операцию ВСУ в Курской области, которая, как сейчас пишет ISW, вынуждает российское командование посылать под Курск солдат, что наряду с огромными потерями на донецком фронте «подорвет способность России продолжать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины».

«Даже самые крупные и эффективные военные организации не могут наступать непрерывно, и после потери такого количества солдат окно возможностей для России может вскоре закрыться, — писал Райан в журнале Foreign Affairs. — У военных это называется точкой перелома — время, когда у атакующих сил заканчиваются люди, техника и возможности, необходимые для продолжения эффективной операции».

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