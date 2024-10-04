закрыть
4 октября 2024, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Болгарские археологи нашли редкий артефакт

  • 4.10.2024, 15:36
  • 1,792
Болгарские археологи нашли редкий артефакт

Откопали золото императора.

Во время раскопок в селе Червен, расположенном у реки Дунай в Болгарии, археологи обнаружили золотую монету. Эксперты предполагают, что монета, найденная в средневековой крепости, может происходить из Византийской империи, подобно тем, которые приписывают Иоанну III Дука Ватацу, императору Никеи, который правил с 1222 по 1254 год, пишет Live Science.

На монете изображены две фигуры, одна из которых одета в традиционные византийские императорские одежды. Однако археолог Светлана Великова заявила, что такие монеты могли чеканить и в Латинской империи.

Латинскую империю основали крестоносцы после захвата Константинополя в 1204 году. Великова отметила, что правители Латинской империи, вероятно, чеканили имитации византийских монет до тех пор, пока Константинополь не вернули в 1261 году.

Меньший вес этой монеты — около трех четвертей от ее оригинального веса — указывает на то, что ее сделали в соответствии со стандартами чеканки золотых монет XIV века.

Основываясь на ее характеристиках и месте находки, Великова предполагает, что монета могла быть отчеканена вскоре после османского завоевания Червена в 1388 году. Раскопки в этом месте, которые начались более века назад, показали: это был важный город во времена Второго Болгарского царства, что просуществовало с 1185 года до его падения под властью османов в 1396 году.

В 1975 году недалеко от города обнаружили три похожие золотые монеты, что свидетельствует о том, что в регионе использовали иностранную валюту, возможно, из-за нехватки местного золота. Последнюю находку, вместе с другими артефактами, такими как наконечники стрел, ювелирные украшения и глиняная посуда, нашли вдоль оборонительной стены средневековой крепости Червена.

Это открытие ставит под сомнение предыдущие представления о том, что жители западной части города были преимущественно бедными, поскольку новые данные свидетельствуют об определенном уровне состоятельности среди некоторых жителей.

Второе Болгарское царство было выдающимся государством на средневековых Балканах и часто конфликтовало с Византийской империей. Однако и Болгария, и Византия столкнулись с большой угрозой со стороны Османской империи, которая уже захватила многие бывшие византийские территории.

После падения Болгарии под власть османов в 1396 году, регион оставался под османским контролем в течение примерно 500 лет. Османы продолжали свою экспансию, в конце концов захватив Константинополь в 1453 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский