В Украине запретили продавать книги, изданные белорусским филиалом РПЦ 1 4.10.2024, 15:41

604 наименования.

В Украине запретили продавать 604 наименования книг, изданных белорусскими издательствами, включая религиозные. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Гостелерадио).

Мониторингом продажи белорусских книг, как и российских, в Украине начали заниматься с апреля 2024 года. Список запрещенных российских изданий насчитывает 3344 наименования.

Среди запрещенных для продажи книг, изданных в Беларуси, преобладает переводная литература мотивационного и популярного характера (книги с советами по личному росту, успехам в финансах, профессии и жизни), а также религиозные издания.

Например, в Украине запретили продавать 16 книг религиозного характера, в том числе минимум две выпущенные в издательстве Белорусского экзархата — «Мученичество в раннем христианстве: очерки исторического восприятия» Виктора Федосика, Валентины Яновской и Олега Яновского, а также «Исповедь. Митрополит Антоний (Храповицкий)».

В Гостелерадио говорят, что в список запрещенных для продажи книг попадают преимущественно русскоязычные, выпущенные издательствами «Минск», «Поликрафт», «Махаон» и «Попурри» в 2008, 2021 и 2022 годах. Современных белорусских произведений среди запрещенных нет.

Перед началом войны в Украине запретили ввоз и продажу книги «Белорусский национализм против русского мира». Ее написали белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский и российский журналист Владислав Мальцев.

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